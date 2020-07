Dal Barcellona ad Osimhen, tra presente e futuro: Dries Mertens parla del rinnovo con il Napoli e dei prossimi appuntamenti

“Può succedere di tutto”: con queste parole Dries Mertens si avvicina alla sfida contro il Barcellona della prossima settimana. L’attaccante belga a ‘Kiss Kiss Napoli’ ha affermato: “Giocando a porte chiuse può succedere di tutto. Contro l’Inter, la prima volta senza tifosi, fu strano, ora mi sono abituato. Gattuso è molto carico, ma è normale: se non hai convinzione per questa sfida, meglio non giocare proprio a calcio. Dobbiamo andare lì e fare bella figura: possiamo ottenere un risultato storico”.

Per il futuro, dopo il rinnovo, Mertens ha le idee chiare: “E’ sabato, voglio segnare contro la Lazio e aiutare i giovani: questo è il mio futuro. Aiutare a crescere Osimhen e Petagna: possiamo anche giocare insieme. Arrivare in un altro paese e ambientarsi non è facile: dobbiamo dargli una mano”.