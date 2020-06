Calciomercato Milan, colpo Thauvin: l’annuncio del Marsiglia

Parla il presidente del Marsiglia, Jacques-Henri Eyraud. Il numero uno dell’OM fa chiarezza sul futuro di Thauvin, che tanto piace al Milan

Florian Thauvin continua ad essere accostato al Milan. L’attaccante francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, che non è stato ancora rinnovato. I rossoneri, stando alle notizie provenienti dalla Francia, sarebbero pronto ad aspettare la prossima estate per mettere a segno il colpo a parametro zero.

Il prolungamento non è ancora arrivato ma il presidente del Marsiglia, Jacques-Henri Eyraud, appare alquanto sicuro.

Il numero uno dell’OM non ha dubbi in merito alla permanenza del giocatore al pari di Payet e Mandanda: “Saranno qui e indosseranno la maglia del Marsiglia – ammette il presidente a Europe 1 – Non ci saranno grandi cessioni. Per quattro anni ci sono stati ingenti investimenti per rimodellare il club. C’è il desiderio di essere il più competitivi possibile ma sulla base di modalità economiche sostenibili”.

