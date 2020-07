Spunta il super sponsor per il calciomercato Inter, ecco i segreti del colpo Messi

Leo Messi non apre ancora all’addio al Barcellona, ma l’Inter continua a sognarlo. Le indiscrezioni di mercato sul possibile approdo dell’argentino a Milano si sono riaperte e continuano a infiammare questi bollenti giorni estivi. Il campione ha un contratto col Barcellona in scadenza a giugno 2021, ma il rinnovo tarda e i suoi malumori per alcune scelte dirigenziali sono ormai note da tempo. Così, Suning starebbe vagliando l’ipotesi di acquistarlo, favorita dall’ingresso di possibili super sponsor: clicca qui per ulteriori dettagli.

Calciomercato Inter, super sponsor per il colpo Messi

Soprattutto se Messi dovesse decidere di interromprere il suo rapporto col Barça, l’Inter avrebbe più possibilità per tentare il colpaccio. L’attuale fatturato nerazzurro (377 milioni plusvalenze escluse), riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbe destinato a lievitare con l’arrivo, nel 2021, di un nuovo main sponsor che sostituirà Pirelli, dal quale ricavare una cifra di 30 milioni di euro a stagione. Suning, inoltre, avrebbe pianificato un investimento triennale da 1,3 miliardi di euro, solo per acquisire brand europei, marchi riconosciuti in Italia e nel Vecchio Continente. L’eventuale acquisto di Messi sarebbe dunque un acceleratore eccezionale per lo sbarco europeo della Galassia Suning. L’affare resta molto difficile, quindi, ma nel calcio nulla appare impossibile.

