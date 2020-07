Artem Dzyuba, attaccante russo, ha ufficialmente prolungato con lo Zenit San Pietroburgo: niente da fare per Inter e Milan

Dopo l’acquisto di Dejan Lovren dal Liverpool, lo Zenit San Pietroburgo ha annunciato un nuovo colpo di mercato. Il club russo ha infatti ufficializzato la conferma di Artem Dzyuba. L’attaccante russo ha prolungato il proprio contratto per due stagioni, con opzione per una terza stagione. Con lo Zenit, Dzyuba ha totalizzato 176 presenze, con 73 gol segnati, di cui 17 nell’ultima annata disputata, condita anche da 13 assist. Così la società: “Congratulazioni ad Artem per aver siglato il nuovo contratto. Con lui cercheremo di raggiungere ulteriori traguardi e nuovi successi”.

Niente da fare dunque per i club italiani che pensavano al centravanti della nazionale russa come idea per l’attacco. Inter, Milan e Lazio avevano infatti il nome di Dzyuba sul proprio taccuino. Calciomercato.it aveva sottolineato però come il rinnovo dell’attaccante fosse vicino.