Serie A, la Lazio celebra l’ingresso in Champions sotto la curva vuota

Con la vittoria per 2-1 sul Cagliari la Lazio si qualifica aritmeticamente per la prossima Champions League: i giocatori festeggiano sotto la curva vuota

A 13 anni di distanza dall’ultima volta, la Lazio si qualifica nuovamente per la Champions League. Un traguardo prestigioso che suggella il percorso intrapreso dai biancocelesti sotto la guida di Simone Inzaghi, che festeggia nel migliore dei modi le 200 panchine nella Capitale. Al termine dell’incontro i giocatori, insieme a tutto lo staff tecnico, si sono recati sotto la curva a celebrare la conquista dell’Europa che conta. Nonostante gli spalti fossero vuoti, come da abitudine nel calcio post Coronavirus, i biancocelesti hanno voluto festeggiare sotto la curva.

Lazio, ora la Champions League è realtà: festa biancoceleste

Le difficoltà dell’ultimo mese non cancellano la stagione straordinaria compiuta dalla Lazio. Un’eccezionalità sottolineata anche dai tredici anni di assenza dalla Champions League, azzerati dalla cavalcata dei biancocelesti. La compagine di Inzaghi ha trovato in Immobile il suo re, generoso e prodigo in quanto a reti segnate, ed in Luis Alberto il cerebro calcistico. La forza della Lazio, però, è rappresentata dal gruppo e l’istantanea di questa stagione è rappresentata dalla celebrazione dell’ingresso in Europa. I giocatori biancocelesti si sono recati sotto la curva per abbracciare simbolicamente i propri tifosi, che non li hanno mai abbandonati per tutta la stagione.

