Serie A, Lazio-Cagliari 2-1: Immobile stende i sardi e stacca Ronaldo

Il 35esimo turno di Serie A si conclude con il posticipo dell’Olimpico fra Lazio e Cagliari. I sardi partono arrembanti e trovano la rete dopo appena due minuti; Joao Pedro calcia splendidamente una punizione sotto all’incrocio, ma Piccinini annulla perché la punzione sarebbe dovuta essere di seconda: capolavoro inutile del brasiliano. La prodezza di Joao Pedro ha il merito di svegliare immediatamente i padroni di casa, che schiacciano i ‘Casteddu’ nella propria metà campo. Il Cagliari mantiene la porta inviolata solamente grazie ad uno strepitoso Cragno. Il portiere rossoblu, probabilmente ispirato dal fatto di avere Zenga in panchina, nega il gol con due prodezze prima a Lazzari e poi ad Immobile. Solamente nelle ultime battute del primo tempo la Lazio dà segni di cedimento ed i sardi ne approfittano subito. Simeone prima spreca di testa da distanza ravvicinata e poi trova la rete, anche grazie ad una deviazione di uno sfortunato Luiz Felipe. Undicesimo centro in campionato per il Cholito e Lazio che termina i primi 45′ sotto di una goal.

Nella ripresa la Lazio attacca il match con il piglio giusto e dopo due soli minuti trova il pareggio. Negli sviluppi di una scorribanda di Jony sulla corsia mancina, la difesa del Cagliari respinge un traversone nei pressi di Milinkovic-Savic: il serbo non si fa sfuggire l’occasione e scarica un destro nella porta dei sardi. Serviva una prodezza per battere Cragno questa sera ed è arrivata dai piedi del ‘Sergente’. Il portiere del Cagliari si rifà immediatamente: prima si distende e nega la rete a Luis Alberto e poi vola deviando sul palo una staffilata di Immobile. Deve aspettare solamente l’imbeccata giusta l’attaccante biancoceleste, che arriva al 60′ dal solito Luis Alberto. E sono 31 reti in Serie A per il bomber di Torre Annunziata, 15esimo assist per lo spagnolo e 2 a 1 per la Lazio. Inutile il forcing finale dei sardi, i padroni di casa amministrano il risultato e mettono in cassaforte altri tre punti. Immobile stacca Cristiano Ronaldo nella classifica dei marcatori e si avvicina al titolo di capocannoniere, insidiando anche Lewandowski per la ‘Scarpa d’Oro’. Ora il ritorno in Champions League della Lazio è finalmente realtà: un grande successo ottenuto da Simone Inzaghi a 13 anni di distanza dall’ultima volta.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 80, Atalanta 74, Inter 73, Lazio 72, Roma 61, Milan 59, Napoli 56, Sassuolo 48, Verona 46, Fiorentina 43, Bologna 43, Parma 43, Cagliari 42, Sampdoria 41, Udinese 39, Torino 38, Genoa 36, Lecce 32, Brescia 24, Spal 19.

