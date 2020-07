Calciomercato Inter, controsorpasso alla Lazio | Le ultime sul triplo colpo

Le ultime sul triplo colpo del calciomercato Inter, che effettua il controsorpasso alla Lazio per Kumbulla

Calciomercato.it lo ha riferito con grande anticipo: l’Inter non molla Kumbulla e continua a lavorare per battere la Lazio. Il giovane difensore del Verona, insieme a Tonali ed Emerson, è tra gli obiettivi caldi di Beppe Marotta, che lavora per portarli in nerazzurro. Giungono dunque aggiornamenti sul triplo colpo: clicca qui per ulteriori dettagli.

Calciomercato Inter, le ultime su Kumbulla, Tonali ed Emerson

Il profilo di Kumbulla, riporta ‘Tuttosport’, è un fronte caldissimo per l’Inter, che avrebbe effettuato un controsorpasso alla Lazio. Il Verona lo valuta 30 milioni di euro, ma Marotta, forte del Sì del giocatore, può giocarsi due carte: la permanenza di Salcedo in gialloblù per un’altra stagione e il cartellino di Dimarco. Questa settimana, inoltre, potrebbe essere fruttifera anche per Tonali sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Infine, la situazione più intricata riguarda Emerson, per il quale già ci sono stati i primi contatti: si punta a uno sconto rispetto ai 30 milioni chiesti dal Chelsea.

