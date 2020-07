Calciomercato Lazio, Tare: “Kumbulla, faremo uno sforzo”

La Lazio continua ad inseguire Kumbulla del Verona: Igli Tare racconta a che punta è la trattativa per il difensore

Igli Tare parla della trattativa per Kumbulla del Verona. La Lazio è in vantaggio sul difensore albanese ma c’è ancora da trovare l’accordo definitivo. Intervenuto a ‘Sky’, il direttore sportivo biancoceleste spiega che “non sta cambiano la politica societaria”, aggiungendo: “Le voci non sono vere, non abbiamo mai offerto 30 milioni di euro”.

Questo però non significa che Kumbulla non piace, anzi – come spiega Tare – “può essere una pedina importante per il futuro della squadra, potrebbe rappresentare un’opportunità”. Ecco perché, il ds della Lazio apre alla possibilità di “fare uno sforzo dentro le nostre possibilità, ma senza snaturarci e facendo le cose per bene. Faremo una squadra ancora competitiva per la prossima stagione”, assicura.

Come raccontato da Calciomercato.it, il calciatore – nonostante l’accordo di massima con la Lazio – ha l’Inter come preferenza assoluta. Una scelta che già a gennaio lo portò a declinare la proposta del Napoli per aspettare i nerazzurri