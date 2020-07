Luis Alberto non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Lazio. Il club non ha ripreso i contatti per definire una trattativa che due mesi fa sembrava già chiusa.

Nella Lazio che quest’anno, per la prima volta dopo un ventennio, è riuscita a tornare a contendere uno scudetto alla Juventus, Luis Alberto ha avuto un ruolo fondamentale. Lo spagnolo, con 6 reti e 15 assist nelle 34 gare di questa stagione, è assolutamente al centro del progetto tecnico dei biancocelesti, che nei mesi scorsi avevano portato alla definizione la trattativa per rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2022, fino al 2025.

L’andaluso, col nuovo accordo, avrebbe percepito uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti, e il suo agente Alvaro Torres, lo scorso 25 aprile, dichiarò ai nostri mircofoni: “C’è un’ottima sintonia nelle conversazioni che stiamo avendo tra You First Sports Italia e il club, che è cosciente della crescita di Luis, del fatto che sta facendo la differenza. Siamo a buon punto e sono certo che l’accordo arriverà”.

Calciomercato Lazio, Luis Alberto attende il rinnovo

Sono passati circa due mesi, ma la fumata bianca non è ancora arrivata e non sembra in programma a breve. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, la Lazio non si è ancora messa in contatto con il calciatore per definire gli ultimi dettagli della negoziazione e portarla definitivamente a termine.

Luis Alberto, a 27 anni, sente questo contratto come uno step fondamentale nella sua carriera e il prolungarsi dell’attesa, ovviamente, non può fargli piacere. La priorità del ragazzo è ancora quella di restare a Roma, ma col passare delle settimane il rischio dell’inserimento di altri club pronti a fargli cambiare idea potrebbe tornare d’attualità.

Il ‘suo’ Siviglia non ha mai nascosto la volontà di riportarlo a casa e, in Inghilterra, nei mesi scorsi hanno accostato il laziale anche alla Juventus di Sarri. L’ex Liverpool, che a giugno aveva smentito seccamente i rumors su una firma già avvenuta (“L’ha fatta qualcuno al posto mio?”) resta concentrato sulla sua avventura laziale… Con la speranza che la chiamata del club arrivi quanto prima.

