Calciomercato Lazio, Luis Alberto smentisce il rinnovo: “Io non ho firmato!”

Luis Alberto non ha ancora firmato il rinnovo con la Lazio: a smentire le notizie è stato lo stesso spagnolo sui social

Per la Lazio è pronto lo sprint scudetto al ritorno in campo. La squadra di Inzaghi può ancora sognare uno storico traguardo, anche se c’è da fronteggiare la Juventus e il possibile ritorno dell’Inter. Il club biancoceleste è alle prese anche con diverse soluzioni interne e rinnovi da portare a termine. Tra questi senza dubbio quello di Ciro Immobile, per cui vi abbiamo raccontato in esclusiva l’interesse del Manchester United, e Luis Alberto.

L’agente del numero 10 spagnolo aveva annunciato la firma in arrivo alla nostra redazione alcune settimane fa, volontà ribadita anche dallo stesso Luis Alberto. Ufficialità che però non è ancora arrivata, a differenza di alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore: “Curioso di queste notizie. Io resto ad allenarmi, qualcuno ha firmato al posto mio? Io non sono stato…”, ha scritto l’ex Liverpool su Instagram. In ogni caso il rinnovo di Luis Alberto non sembra in pericolo, anche se mancano gli annunci.