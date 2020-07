I nerazzurri hanno messo nel mirino Carlos Augusto, esterno 21enne del Corinthians. Su di lui c’è anche la Fiorentina

La dirigenza dell’Inter è al lavoro, dopo aver definito l’arrivo in nerazzurro di Hakimi, per regalare a Conte un nuovo rinforzo per la corsia mancina del 3-5-2. In pole c’è Emerson Palmieri, primo nome sulla lista di Marotta ma come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ l’Inter si guarda attorno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Va segnalata la candidatura di Carlos Augusto, esterno 21enne mancino del Corinthians. Gli uomini mercato dell’Inter avrebbero già dato buone referenze sul brasiliano. Su di lui gli occhi anche della Fiorentina, chiamata a valutare le situazioni dei prestiti di Dalbert e Biraghi.

