Il futuro di Antonio Conte resta tutto da scrivere: dopo il nome di Massimiliano Allegri rispunta una vecchia idea per la panchina dell’Inter. In Spagna sono certi

E’ tutto da scrivere il futuro di Antonio Conte. Il suo addio alla panchina dell’Inter a fine anno non è certo da escludere. E i rumors attorno al nome per la sua successione continuano a rincorrersi. Nei giorni scorsi è così tornato di moda il profilo di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese dopo l’avvetura alla Juventus è pronto a ripartire, magari proprio dall’Italia per sfidare il suo passato. Ma l’ex Milan non è l’unica idea per la panchina nerazzurra.

Dalla Spagna torna di moda una vecchia idea, che non è mai tramontata. Secondo il direttore di OkDiario, Eduardo Inda, l’Inter starebbe pensando di sostituire Conte con Diego Pablo Simeone. L’argentino appare davvero tentato dell’ipotesi nerazzurra.

L’Atletico Madrid, che paga uno stipendio importante a Simeone (16-19 milioni di euro), potrebbe decidere di privarsi del suo tecnico vista la crisi economica che il calcio sta attraversando.

