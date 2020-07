Kalle Rummenigge parla delle strategie di calciomercato del Bayern Monaco, che coinvolgono anche l’Inter

L’Inter pensa già alle strategie di calciomercato della prossima stagione. Sarà un’estate rovente, in cui la dirigenza nerazzurra è chiamata a rinforzare ulteriormente la rosa di Conte, ma dovrà anche risolvere le situazioni di alcuni calciatori fuori dal progetto. Come Ivan Perisic, in prestito al Bayern Monaco con cui concluderà la stagione. Il club bavarese ha un diritto di riscatto a 20 milioni di euro, troppi. I tedeschi chiedono lo sconto, che ancora non arriva.

Soprattutto dopo le parole di Karl-Heinz Rummenigge sembra sempre più difficile la permanenza del croato: “Come tutti i club, cercheremo di risparmiare denaro durante la sessione di mercato estiva. L’offerta sarà superiore alla domanda”. A ‘France Football’, il dirigente del Bayern Monaco parla chiaro: “Dobbiamo ampliare la nostra rosa con i talenti, non con le stelle. A differenza del Psg, non abbiamo giocatori come Mbappe o Neymar”. Il messaggio all’Inter è chiaro: giocatori giovani e di prospettiva. Perisic, 32 anni nel 2021, soprattutto dopo l’arrivo di Sane, non sembra rientrare nella politica dei campioni di Germania. Soprattutto a quelle cifre.