Aperta l’indagine della Procura Federale dopo Napoli-Roma, confermate le anticipazioni di CM.IT

La Procura Federale non resterà sorda dopo Napoli-Roma. Già il sette luglio Calciomercato.it aveva anticipato l’apertura delle indagini dopo la sfida di campionato e le polemiche successive. Il club azzurro, infatti, ha fatto emergere il suo malcontento per una presunta cattiva gestione avuta dai giallorossi nell’adozione delle misure di distanziamento degli uomini in panchina durante il match del ‘San Paolo’ vinto dai ragazzi di Gattuso. Così, conferma ‘laroma24.it’, è stata aperta l’indagine della Procura. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Napoli-Roma, aperta indagine della Procura: club giallorosso sereno

Convinta di aver rispettato tutti i protocolli, però, la Roma resta serena in attesa dello sviluppo delle indagini. Il club capitolino si dice quindi tranquillo e sicuro di non rischiare alcun provvedimento. Già in occasione della gara contro la Sampdoria, in effetti, i capitolini hanno parlato con la Lega A e la Procura Federale chiedendo la possibilità di portare tutti i calciatori in panchina.

