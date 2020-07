Calciomercato Napoli, inserimento dell'Inter nella trattativa per Osimhen

Victor Osimhen, su cui il Napoli sta lavorando concretamente da settimane, sarebbe entrato nel mirino anche dell’Inter che starebbe provando ad inserirsi nella trattativa

Mentre il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, continua a tenere alta l’attenzione su Lautaro Martinez, l’Inter si guarda intorno per non farsi trovare impreparata nel caso in cui l’argentino dovesse davvero lasciare Milano e la Serie A. Le novità più importanti sulla questione attacco arrivano dalla Francia: questa mattina si è parlato di un triello, con Juventus e Atletico Madrid, per il 29enne bomber francese Alexander Lacazette, in scadenza di contratto con l’Arsenal nel 2022. Ma non è l’unico e l’ultima indiscrezione riguarda da vicino anche il Napoli di Gennaro Gattuso.

Calciomercato Napoli, l’Inter all’assalto di Osimhen

Come raccontato da Calciomercato.it, sono i giorni decisivi per la definizione della trattativa tra il Napoli, il Lille e l’entourage di Victor Osimhen per il trasferimento del calciatore alla corte di Aurelio De Laurentiis. Ma, secondo ‘Le10Sport’, l’Inter starebbe tentando in queste ore un disperato assalto al 21enne attaccante nigeriano. È un vecchio obiettivo del club di Suning, che si sarebbe spinto ad offrire 80 milioni di euro in passato per il calciatore, ma le possibilità di far fallire l’affare col Napoli e vederlo in maglia nerazzurra sono considerate scarse. Ancora pochi giorni, forse ore, e ne sapremo di più.

