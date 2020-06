Dopo il Manchester United, anche il Newcastle pensa al bomber di Simone Inzaghi. L’idea di essere protagonista in Premier League stuzzica Immobile

Offerta clamorosa dall’Inghilterra per Ciro Immobile. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Newcastle è pronto a mettere sul piatto ben 135 milioni di euro per assicurarsi il centravanti della Lazio e il capocannoniere della Serie A. Come riportato da Calciomercato.it, Immobile è finito anche nel mirino del Manchester United dopo una stagione incredibile ma ora gli emissari della nuova proprietà della società inglese sono pronti al maxi investimento. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Lazio, il Newcastle pazzo di Immobile: le cifre dell’affare

Il Newcastle è pronto a mettere sul piatto 55 milioni di euro per il cartellino di Immobile più un ingaggio di 8 milioni netti all’anno per le prossime cinque stagioni. Un investimento complessivo di 135 milioni, contando l’onere dell’ingaggio al lordo. Immobile sarebbe il primo tassello di un nuovo progetto davvero ambizioso ed è proprio quest’ultimo aspetto a stuzzicare l’attaccante di Inzaghi. Un’esperienza da protagonista in Premier League sarebbe il coronamento di una carriera già importante.

Immobile alla Lazio sta bene, tanto che nelle scorse settimane si è parlato di un rinnovo del contratto ora in scadenza nel 2023, con un prolungamento sino al 2025 ed un ritocco a 4 milioni netti a stagione. La tentazione Newcastle però potrebbe cambiare le carte in tavola, nei prossimi giorni si capirà di più.

