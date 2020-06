In casa Inter si rischia la beffa per Kumbulla, difensore del Verona che piace molto anche alla Lazio. Pronta l’offerta

Tutti pazzi per Marash Kumbulla, difensore del Verona che rappresenta una delle rivelazioni della prima parte del campionato. Come anticipato anche da Calciomercato.it il ragazzo fa gola a molte, con l'Inter in pole nonostante la forte concorrenza di Juventus e soprattutto Lazio. Proprio in relazione alla squadra di Lotito arriva un'interessante novità. Secondo quanto sottolineato dal 'Corriere dello Sport' c'è il tentativo 'rischiatutto' di Tare per convincere il connazionale a sposare la causa biancoceleste.

Il Verona chiede almeno 35 milioni, ma il presidente Setti avrebbe aperto all’opportunità di inserire una contropartita tecnica. In questo senso a Formello in lista di sbarco ci sono profili come Durmisi e Berisha, già accostato agli scaligeri a gennaio. Al netto delle contropartite potenziali sono ben tre i jolly che potrebbe giocarsi Tare: lo spazio maggiore che potrebbe avere Kumbulla con la Lazio rispetto a Inter e Juve, il fatto che sia il dirigente biancoceleste che il centrale difensivo siano albanesi ed infine il buon rapporto tra i presidenti.

