Kumbulla è uno dei giovani più ambiti sul mercato italiano, si è mossa anche la Juventus ma l’Inter è in pole per il difensore albanese.

Marash Kumbulla rappresenta una delle rivelazioni della prima parte del campionato italiano, è pronto a confermarsi nel Verona di Juric anche nell’estate della ripartenza dopo l’emergenza coronavirus.

Duello Juventus-Inter per Kumbulla, ma occhio alla Lazio

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, si è mossa anche la Juventus sul difensore albanese ma è in pole l’Inter che ha intenzione di dirottare gli incassi delle cessioni su giovani di valore come Tonali e proprio Kumbulla. Il ds della Lazio Tare anche ha messo il suo connazionale nel mirino ma l’Inter è avanti anche per gradimento del progetto tecnico. Kumbulla a gennaio ha rifiutato il Napoli, che aveva raggiunto un accordo con il Verona sulla proposta di 20 milioni più 4 di bonus, per poter godere in estate di un quadro complessivo delle varie proposte pervenute.

L’Inter dovrebbe disputare la Champions League, competizione che rappresenta un sogno da coronare per Kumbulla, e poi Conte gioca con la difesa a tre proprio come Juric, quindi rappresenterebbe la piattaforma ideale in cui approdare compiendo il salto di qualità in una big del calcio italiano. L’eventuale acquisto di Kumbulla consentirebbe all’Inter anche di valutare con maggiore serenità le proposte per Skriniar che potrebbe scatenare il derby di Manchester, con lo United che ha da tempo pensato ad un grosso investimento per la difesa studiando il mercato italiano. Skriniar o Koulibaly potrebbero essere gli obiettivi.

