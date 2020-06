Lotito vuole piazzare il colpo più importante in vista delle prossime stagione: rinnovare il contratto del bomber Ciro Immobile

Stagione fin qui da incorniciare per Ciro Immobile, leader offensivo della sorprendente Lazio di quest’anno che si appresta a tornare in campo. Il bomber biancoceleste ha messo a referto 30 reti in 33 apparizioni stagionali tra coppe e campionato, mantenendo per ora anche il trono di capocannoniere in Serie A. Un’annata stellare che diventerebbe unica con l’eventuale vittoria dello scudetto, al momento conteso con la Juventus prima con un punto di margine. Intanto la dirigenza biancoceleste vorrebbe piazzare il colpo più importante in vista delle prossime stagione: il rinnovo contrattuale dello stesso Immobile. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO: Immobile piace al Manchester United

I numeri dell’ex Torino e Genoa non sono inevitabilmente passati inosservati sia in Italia, dove il ragazzo è stato accostato a Napoli e Inter, che all’esterno, dove ci sarebbe il Manchester United come anticipato da Calciomercato.it. Stando a quanto sottolineato da ‘Tuttosport’ Lotito vorrebbe far diventare Immobile il vero simbolo della nuova Lazio con un maxi-prolungamento. Per questo per lui è pronto un contratto fino al 2025 a 4 milioni circa di ingaggio a stagione. Un vero e proprio accordo ‘a vita’ che porterebbe Immobile a restare alla Lazio fino ai 35 anni con tanto di possibile intesa sulla fascia di capitano nel caso in cui Lulic dovesse tirare il fiato dalla prossima stagione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, sorpresa Inter | ‘Bomba’ Immobile con l’addio di Lautaro

Calciomercato Napoli, sogno Immobile ma c’è un problema: le alternative