Calciomercato Milan e Lazio, altro ostacolo per Florentino

Milan e Lazio hanno messo gli occhi su Florentino Luis del Benfica, ma il portoghese piace a tanti club: alle pretendenti si aggiunge anche il Newcastle.

Il Milan ha fatto più di un tentativo per arrivare a lui a gennaio, ma alla fine Florentino Luis è rimasto a Lisbona. Il giovane centrocampista lusitano sembra però tagliato fuori e il suo futuro potrebbe essere lontano dal Portogallo. Per questo motivo il club rossonero non ha mai fino in fondo mollato la presa e sta continuando a pensare a lui anche per l’estate. La concorrenza però non manca, a partire dalla Lazio, che sta seguendo con attenzione il centrocampista classe 1999. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Sul ragazzo di origini angolane ci sono però anche tanti club esteri. Dal Bayer Leverkusen al Manchester United. All’elenco si è però aggiunto anche il Newcastle. Lo riferisce il ‘Daily Mail’, che sottolinea come i ‘Magpies’ abbiano messo nel mirino il giovane lusitano. Un ostacolo in più per rossoneri e biancocelesti, anche se secondo il tabloid inglese, il club meneghino resta il favorito nella corsa a Florentino.

Il piano dei rossoneri, sottolineano dall’Inghilterra, sarebbe quello di acquistare il giocatore in prestito e pagare poi un riscatto da poco meno di 40 milioni di euro.

