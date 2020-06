Calciomercato Inter, inserimento del Milan | Derby per l’affare a zero

Nuovo derby di calciomercato tra Inter e Milan. Stavolta il protagonista della stracittadina è un giovane difensore francese in scadenza di contratto

Per la prossima stagione l’Inter ha in mente qualche cambiamento in difesa. Possibile l’uscita di Godin, mentre in entrata l’obiettivo più sensibile è Kumbulla del Verona. Occhio, però, alle ‘occasioni’ a costo zero rappresentate dall’esperto belga Vertonghen, in scadenza col Tottenham e dal classe ’99 Sarr in scadenza invece col Nizza. Per il giovane transalpino (rappresentato da Pastorello, agente in eccellenti rapporti con la dirigenza interista), stando a ‘Sky Sport’ i nerazzurri dovranno tuttavia vedersela con una concorrenza importante che comprende – oltre a club inglesi e tedeschi – anche i cugini del Milan e la Lazio.

