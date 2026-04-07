Le ultime novità di mercato coinvolgono i due club rivali

L’Inter distrugge la Roma e riallunga in testa alla classifica in attesa di Napoli-Milan. L’unica nota stonata della serata è stato Alessandro Bastoni, uscito a inizio secondo tempo perché non al meglio dal punto di vista fisico.

Lo staff medico gli ha applicato subito una borsa del ghiaccio sulla caviglia dolorante, la stessa infortunata nel derby col Milan. Allo stato attuale non sono in programma esami strumentali, ma il classe ’99 si può considerare in dubbio per Como-Inter.

Campo a parte, Bastoni rimane uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato. Sia Chivu in conferenza, che Marotta prima della partita non hanno affatto chiuso a una sua partenza, ovviamente destinazione Barcellona. E in Catalogna sono sempre più convinti che l’operazione alla fine andrà in porto:

“Sa che lasciare la Serie A è la scelta migliore per lui ora che ha l’opportunità Barça – scrive stamane il ‘Mundo Deportivo’ – Giocare per i blaugrana lo motiva moltissimo, soprattutto al fianco di Lamine Yamal, che considera il futuro del calcio mondiale”.

Non solo Bastoni, della Serie A il Barcellona valuta anche Lucumì del Bologna. Il rossoblù sarebbe una alternativa all’interista. E soprattutto, come dichiarato da Sandro Sabatini a ‘Pressing’, Andrea Cambiaso. “Il club blaugrana ha fatto un sondaggio” per il jolly ligure che la Juve, come svelato da Calciomercato.it, considera sacrificabile per esigenze di cassa.