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Il Barcellona pensa a Lucumì del Bologna, è l’alternativa a Bastoni

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Il Barcellona ha messo nel mirino Jhon Lucumì, difensore del Bologna che potrebbe salutare la squadra rossoblu in vista della prossima stagione.

Jhon Lucumì
Lucumì nel mirino del Barcellona (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il centrale colombiano ha il contratto in scadenza con il Bologna nel giugno del 2027 e non ha intenzione di prolungare con gli emiliani che lo cederanno subito dopo il mondiale cercando di monetizzare il più possibile dalla sua partenza.

Il nome di Lucumì è stato accostato a diverse squadre, sia in Premier League che in Turchia, ma, secondo quanto raccolto da Il Resto del Carlino, sarebbe finito anche nel mirino del Barcellona con i catalani che potrebbero pensare a lui nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa per Alessandro Bastoni.

La stessa Inter ha inserito nella lista dei desideri il nome del calciatore del Bologna per la prossima stagione nel caso in cui Bastoni dovesse salutare in estate. La valutazione che il Bologna fa del proprio centrale è di circa 25 milioni di euro, ma la cessione potrebbe concludersi anche sui 20 milioni considerato il solo anno di contratto rimasto.

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