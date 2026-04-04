Chivu attacca: “Gogna mediatica contro l’Inter”. Poi ‘spaventa’ i tifosi su Bastoni – Calciomercato.it

Il tecnico alla vigilia della sfida con la Roma: “Se gli episodi sono a favore nostro, ci tirano i sassi”

Chivu non le manda a dire alla vigilia del big match contro la Roma, che per l’Inter significherà tanto in chiave Scudetto.

In conferenza stampa, il tecnico dell’Inter ha parlato di gogna mediatica contro il club rispondendo alla domanda sul clima ostile: “Vedo, sento e ascolto cose che non hanno a che fare con i valori dello sport. La gogna mediatica post Inter-Juve non l’ho più vista da altre parti. Se gli episodi sono a favore nostro, si mette in piazza l’Inter per tirare sassi. Se sono contro, stanno tutti zitti”.

Chivu ha poi preso le difese di Bastoni, non dando però certezze circa la sua permanenza all’Inter. Come noto, il difensore è un obiettivo concreto del Barcellona: “Ha messo la faccia in un momento di difficoltà, si è presentato per rappresentare un Paese e portare a buon fine quello che era il suo sogno e degli italiani. L’ho visto con le stampelle e poi tre giorni dopo giocare con la Nazionale. Ma nel calcio c’è poca riconoscenza…”.

“Consigli sul suo futuro? So che è contentissimo di far parte della nostra squadra, però starà a lui decidere il suo futuro così come ognuno deve essere responsabile delle sue decisioni. Sarei felice se rimanesse e se io rimarrò, perché le incertezze nel calcio sono queste (ride, ndr)…”.