Juventus-Napoli: Spalletti cambia sulla trequarti, emergenza totale per Conte

Domani pomeriggio all’Allianz Stadium è in programma la partitissima tra la ‘Vecchia Signora’ e i campioni d’Italia: le probabili formazioni della sfida

Fari puntati domani sul big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, crocevia fondamentale per la corsa scudetto e anche per la lotta per un posto alla prossima Champions League.

Spalletti e Conte, le scelte per Juve-Napoli
I campioni d’Italia non possono permettersi ulteriori passi falsi, considerando i 9 punti di distacco dalla capolista Inter. La Juve invece sembra ormai fuori dai discorsi per il titolo, ma deve ritrovare subito la retta via in campionato dopo il tonfo sul campo del Cagliari.

Il successo in Champions League contro il Benfica ha ridato comunque fiducia ai bianconeri, mentre la formazione dell’ex Conte è uscita con l’amaro in bocca dalla trasferta di Copenaghen e rischia l’eliminazione dall’Europa.

Juventus, riecco Conceicao nel big match col Napoli

Spalletti ha promosso la Juve vista in campo con il Benfica, malgrado un primo tempo dove la ‘Vecchia Signora’ ha patito l’intraprendenza dei portoghesi. Nella ripresa invece è stata tutta un’altra storia, con Thuram e McKennie che hanno consegnato tre punti pesanti ai bianconeri e il pass per i playoff.

Conceicao, probabile titolare col Napoli
L’allenatore bianconero, che oggi non non parlerà in conferenza stampa (allineandosi al ‘silenzio’ del collega Conte), è intenzionato a riproporre l’undici vittorioso in coppa con un’unica novità. Francisco Conceicao si è messo alla spalle i fastidi muscolari alla coscia e contro il Benfica ha dato dei segnali importanti entrando nella ripresa.

Il portoghese si candida per una maglia da titolare e a farne le spese sarebbe Miretti, quest’ultimo in ombra nell’ultima gara di Champions. Conceicao andrebbe a completare la batteria dei trequartisti con gli insostituibili Yildiz e McKennie. In attacco Spalletti darà continuità a David – che ancora una volta verrà preferito a Openda – in attesa dell’imminente sbarco alla Continassa di En-Nesyri.

Serie A, Juve-Napoli: le probabili formazioni

L’ex Antonio Conte è alle prese invece con l’emergenza infortuni e in attacco dà fiducia al baby Vergara nel tridente con Hojlund ed Elmas. Rimane ai box Neres, mentre Lukaku partirà dalla panchina. La novità in casa partenopea riguarda il neo-acquisto Giovane, che dopo le visite mediche a Milano raggiungerà la squadra a Torino e si metterà subito a disposizione di Conte.

Giovane
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas. All. Conte

