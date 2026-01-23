Juve-Napoli, annullata la conferenza di Spalletti: c’entra anche Conte

Accolta la richiesta del tecnico bianconero: i dettagli

Luciano Spalletti non parlerà alla vigilia del big match Juve-Napoli in programma domenica ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. C’entra anche Antonio Conte, il quale neanche stavolta si presenterà in conferenza stampa prima di una partita di campionato.

Come raccolto dal nostro Giorgio Musso, la conferenza del tecnico bianconero è stata annullata considerati gli impegni ravvicinati e – ecco perché c’entra Conte – le mancate dichiarazioni della vigilia sia all’andata che al ritorno dell’allenatore Campione d’Italia.

👀 #Juventus – Seduta personalizzata programmata oggi per Weston #McKennie: nulla di particolare per il centrocampista, che domani tornerà in gruppo. Lo statunitense sarà regolarmente a disposizione di #Spalletti per il big match contro il #Napoli 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 23, 2026

La decisione è stata presa di comune accordo tra club e società, anche se nella fattispecie trattasi di una richiesta ben precisa di Spalletti, che poi il club ha deciso di accogliere.