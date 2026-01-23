Atalanta
Juve-Napoli, annullata la conferenza di Spalletti: c’entra anche Conte

Accolta la richiesta del tecnico bianconero: i dettagli

Luciano Spalletti non parlerà alla vigilia del big match Juve-Napoli in programma domenica ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. C’entra anche Antonio Conte, il quale neanche stavolta si presenterà in conferenza stampa prima di una partita di campionato.

Perché Spalletti non parla prima di Juve-Napoli: c'entra anche Conte

Come raccolto dal nostro Giorgio Musso, la conferenza del tecnico bianconero è stata annullata considerati gli impegni ravvicinati e – ecco perché c’entra Conte – le mancate dichiarazioni della vigilia sia all’andata che al ritorno dell’allenatore Campione d’Italia. 

La decisione è stata presa di comune accordo tra club e società, anche se nella fattispecie trattasi di una richiesta ben precisa di Spalletti, che poi il club ha deciso di accogliere.

