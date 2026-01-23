Juventus, ore decisive per En-Nesyri. Nuova ipotesi per il vice Yildiz | CM

La Juve è concentrata nel rinforzare il reparto offensivo in questa fase del mercato: si avvicina il centravanti marocchino

La Juventus rompe gli indugi e va dritta su Youssef En-Nesyri per rinforzare l’attacco a disposizione di Spalletti. L’allenatore ha chiesto alla dirigenza una nuova freccia offensiva in attacco e Comolli sta cercando di accontentarlo.

Il Ceo bianconero ha mandato in avanscoperta il nuovo Ds Ottolini, presente già da ieri a Istanbul per trattare con il Fenerbahce. Oggi ci sarà il summit decisivo con il sodalizio turco e gli agenti dell’attaccante marocchino, che spinge per lasciare la Turchia e iniziare una nuova avventura.

La Juve, dopo il pressing non andato a buon fine per Mateta con il Crystal Palace, ha deciso di virare con decisione su En-Nesyri e filtra fiducia nel riuscire a chiudere l’operazione come raccolto da Calciomercato.it.

Calciomercato Juve, avanti tutta per En-Nesyri! Le ultime sul vice Yildiz

En-Nesyri è quindi il centravanti di ‘peso’ e d’area di rigore individuato dalla Juventus per completare l’attacco, con David e Openda che stanno faticando più del dovuto ad ambientarsi alla Continassa. Il Fenerbahce ha aperto aperto alle condizioni del club bianconero, che aveva messo sul tavolo un prestito oneroso con diritto di riscatto (e non obbligo).

Se tutto andrà per il verso giusto, la fumata bianca arriverà per un prestito da circa 5 milioni, con opzione di riscatto fissata a 17-18 milioni di euro. Per il giocatore, invece, un contratto al momento fino a giugno intorno ai 4 milioni lordi. Come dicevamo la Juve è fiduciosa nel riuscire a definire l’affare e le prossime ore saranno decisive in questo senso.

Intanto la ‘Vecchia Signora’ non perde di vista gli altri obiettivi per il reparto offensivo, alla ricerca di un vice Yildiz sulla trequarti. Resta in piedi l’ipotesi Maldini – che piace anche a Napoli e Lazio – mentre si va sempre più affievolendo la possibilità di un ritorno di Chiesa.

C’è anche un piano B ‘interno’ al vaglio di Spalletti e della dirigenza. La possibilità di proporre Kostic nel ruolo per il resto della stagione, con il mancino serbo che ha rimpiazzato Yildiz nel finale del match vinto in Champions contro il Benfica.