Napoli, Giovane a Milano per le visite: c’è la Juve nel mirino | VIDEO CM.IT

L’attaccante brasiliano sta svolgendo le visite mediche: domani sarà a disposizione di Conte per il big match dell’Allianz Stadium.

Ci siamo oramai per il trasferimento di Giovane al Napoli, con l’attaccante brasiliano che sta svolgendo le visite mediche a Milano. Sede alternativa per espletare l’iter medico per il classe 2003 proveniente dal Verona, vista la volontà (e la necessità) per Antonio Conte di averlo a disposizione per il big match di domani pomeriggio contro la Juventus. “Sono molto felice“, le parole telegrafiche di Giovane – riprese dall’inviato di Calciomercato.it – al momento dell’ingresso alla clinica ‘La Madonnina’ dì Milano per iniziare le visite mediche.

🇧🇷 #Napoli – L’arrivo di #Giovane alla clinica ‘La Madonnina’ a Milano per le visite mediche: “Sono molto felice”. Il brasiliano successivamente si sposterà a Torino per raggiungere la squadra e mettersi a disposizione di #Conte per la sfida con la #Juventus 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/SLHU5fCb6w — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 24, 2026

Giovane, una volta terminate le visite, pranzerà a Milano e nel pomeriggio di sposterà a Torino per raggiungere in ritiro la squadra in vista della partitissima di domani all’Allianz Stadium contro la Juve. Il 22enne brasiliano arriva al Napoli in prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un pacchetto complessivo da circa 20 milioni di euro.

Il sodalizio campione d’Italia ha superato la concorrenza soprattutto della Lazio, con il giocatore che era seguito anche dalle altre big italiane. Giovane nella stagione in corso ha collezionato 21 presenze in campionato, mettendo a referto 3 gol e 4 assist.