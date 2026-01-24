Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Napoli, Giovane a Milano per le visite: c’è la Juve nel mirino | VIDEO CM.IT

Foto dell'autore

L’attaccante brasiliano sta svolgendo le visite mediche: domani sarà a disposizione di Conte per il big match dell’Allianz Stadium.

Ci siamo oramai per il trasferimento di Giovane al Napoli, con l’attaccante brasiliano che sta svolgendo le visite mediche a Milano. Sede alternativa per espletare l’iter medico per il classe 2003 proveniente dal Verona, vista la volontà (e la necessità) per Antonio Conte di averlo a disposizione per il big match di domani pomeriggio contro la Juventus. “Sono molto felice“, le parole telegrafiche di Giovane – riprese dall’inviato di Calciomercato.it – al momento dell’ingresso alla clinica ‘La Madonnina’ dì Milano per iniziare le visite mediche.

Calciomercato Napoli, Giovane alla corte di Conte: “Sono molto felice”

Giovane, una volta terminate le visite, pranzerà a Milano e nel pomeriggio di sposterà a Torino per raggiungere in ritiro la squadra in vista della partitissima di domani all’Allianz Stadium contro la Juve. Il 22enne brasiliano arriva al Napoli in prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un pacchetto complessivo da circa 20 milioni di euro.

Il sodalizio campione d’Italia ha superato la concorrenza soprattutto della Lazio, con il giocatore che era seguito anche dalle altre big italiane. Giovane nella stagione in corso ha collezionato 21 presenze in campionato, mettendo a referto 3 gol e 4 assist.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie