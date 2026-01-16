Scout dell’Inter in azione: Castro se parte un big, poker di nomi sul tavolo | CM

Gli osservatori nerazzurri erano presenti a un match di Serie A e hanno preso appunti su alcuni giocatori

L’Inter per il momento è ferma sul mercato, dopo il mancato ritorno di Cancelo che ha preferito accasarsi al Barcellona.

Il rinforzo sulla destra ancora non è arrivato, con la dirigenza nerazzurra comunque attenta alle possibili occasioni che potrebbero presentarsi nella seconda fase della finestra invernale. L’Inter valuta anche la possibilità di non intervenire nel ruolo, complice la possibilità di un rientro anticipato di Dumfries rispetto ai tempi prestabiliti. L’olandese sta bruciando le tappe e potrebbe tornare a disposizione di Chivu già tra un mese.

In uscita invece tiene sempre banco la questione Frattesi, con diversi club di Premier League che hanno sondato il centrocampista. Finora è stato il Nottingham Forest a muoversi con più decisione, in attesa di una possibile offerta ufficiale del sodalizio Inglese. L’Inter non indietreggia sulle richieste per l’ex Sassuolo e Monza, valutato sempre intorno ai 35 milioni di euro.

Calciomercato Inter, da Giovane e Castro: gli obiettivi di Ausilio

L’Inter intanto si muove anche in vista della prossima estate, con gli osservatori nerazzurri in giro per i campi della Serie A e presenti ieri al match tra Verona e Bologna, che per la cronaca ha visto la vittoria della squadra allenata da Italiano.

La lente d’ingrandimento degli scout interisti si è focalizzata su quattro giocatori nella sfida del ‘Bentegodi’ come raccolto da Calciomercato.it. Per la corsia destra occhi sempre puntati su Holm, già attenzionato dalla dirigenza di Viale della Liberazione nell’incrocio di Supercoppa in Arabia contro il Bologna. Nelle fila del Verona invece spicca il profilo di Giovane, nei radar dell’Inter da qualche mese a questa parte. Sempre tra gli scaligeri nella lista nerazzurra figura inoltre Belghali, con l’algerino però out poco prima della gara per un infortunio muscolare.

Infine, eccoci al pezzo da novanta. L’Inter infatti non molla la presa sul ‘Toto’ Castro, autore dell’eurogol del momentaneo 3-1 al ‘Bentegodi’. Il giovane argentino è un pallino di Ausilio e del braccio destro Baccin, con l’ex Velez in prima linea nell’ordine di gradimento dei dirigenti nerazzurri in caso di cessione eccellente nel reparto d’attacco nel prossimo mercato estivo. Castro – seguito anche dalla Juventus – è sotto contratto fino al 2028 con il Bologna e il prezzo del suo cartellino è lievitato intorno ai 40 milioni di euro.