Non solo Inter, Milan e Napoli: ecco il prezzo di Giovane | CM.IT

L’attaccante del Verona è finito nei radar di diverse big di Serie A

Dopo tante buone prestazioni e tre assist, Giovane contro l’Inter ha trovato il suo primo gol in campionato. Arrivato a parametro zero dal Corinthians grazie alla lungimiranza di Sean Sogliano, l’attaccante del Verona si è già meritato le attenzioni delle big di Serie A.

Orban e Giovane esultano dopo un gol
Non solo Inter, Milan e Napoli: ecco il prezzo di Giovane | CM.IT (ANSA FOTO) – calciomercato.it

Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano, infatti, una richiesta d’informazioni concreta da parte di Atalanta, Milan, Napoli, Roma e degli stessi nerazzurri. L’Hellas, dal canto suo, non esclude a priori una cessione già a gennaio, ma alle sue condizioni.

Nei giorni scorsi si è parlato di una valutazione da 10 milioni di euro, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il prezzo di partenza sarà di almeno 15 milioni e potrebbe anche salire nel caso in cui il 22enne si confermasse a buoni livelli.

