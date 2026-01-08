Atalanta
Fattore Mondiale: dall’Inter alla Juve in prestito, via libera del giocatore

Giocatore esperto e pronto subito: ecco la svolta a destra

Inter e Juve, affare in vista? Occhio sempre a Davide Frattesi. Lo vuole Spalletti e lui continua ad aspettare i bianconeri, pur avendo aperto al Galatasaray. I turchi, però, non hanno ancora messo sul tavolo la formula gradita ai nerazzurri, ovvero il prestito con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda le cifre, invece, più o meno già ci siamo: 5+30 milioni.

Comolli e Marotts
Dall'Inter alla Juve in prestito con il via libera del giocatore: i dettagli

La Juve c’è, pure perché i rapporti con l’agente Riso sono eccellenti e soprattutto costanti. Tuttavia il classe ’99 non è ad oggi una priorità, oltre al fatto che non c’è l’intenzione – e, forse, neanche la possibilità – di accontentare gli storici rivali, specie per ciò che concerne l’obbligo di acquisto del cartellino.

Un terzino destro per Juve e Inter

A proposito di priorità della Juventus, ecco quali sono: regista e terzino destro, data la probabilissima uscita di Joao Mario. Su questo fronte non va escluso un possibile incrocio di mercato con la stessa Inter, come noto a caccia di un nuovo laterale destro vista l’assenza forzata di Dumfries fino a marzo.

È sfumato Cancelo, diretto al Barcellona, con l’Inter che ai media/giornalisti ‘amici’ ha fatto subito sapere che non andrà su un altro profilo. Insomma, che la ricerca si è chiusa qui. Ma quella interista sarebbe a tutti gli effetti la classica bugia bianca, frequentissima quando si parla di mercato. Del resto col solo e modesto Luis Henrique, Chivu non può andare avanti altri due mesi, due mesi pieni di partite importanti se non decisive per la stagione.

Molina per Inter e Juve: l’Atletico può cederlo in prestito

All’Inter come alla Juve serve un giocatore esperto, che non vuol dire per forza ‘anziano’. Un giocatore pronto, come per esempio Nahuel Molina. Non è un nome a caso: l’ex Udinese sta giocando poco (908′) all’Atletico Madrid: nelle ultime due di Liga è stato in panchina per tutti i novanta e passa minuti.

Molina in azione con l'Atletico
Molina per Inter e Juve: l'Atletico può cederlo in prestito

Il ventisettenne di Embalse starebbe valutando il da farsi, anche se non soprattutto in ottica Mondiale avrebbe bisogno di tornare a giocare con maggiore regolarità. Come per Raspadori, i ‘Colchoneros’ guidati da Simeone potrebbero aprire a un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Più obbligo che diritto, visto che il contratto di Molina scade a giugno 2027.

