Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tensione Gasperini-Roma, incontro in giornata tra tecnico e dirigenza | CM.IT

Foto dell'autore

Dopo la vittoria della Roma sul campo del Lecce ha sorpreso la decisione di Gian Piero Gasperini di non volersi presentare ai microfoni per via di tensioni con la società per via del mercato.

La vittoria dei giallorossi ha rilanciato la squadra nella lotta per il vertice della classifica, ma restano delle incomprensioni per quello che riguarda le scelte dal punto di vista del mercato.

Gian Piero Gasperini
Roma, le ultime su Gasperini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Incontro in programma tra la dirigenza della Roma e Gian Piero Gasperini dopo quanto accaduto a Lecce con le parti che dovranno cercare di fare chiarezza sul post partita di Lecce.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie