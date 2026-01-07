Tensione Gasperini-Roma, incontro in giornata tra tecnico e dirigenza | CM.IT

Dopo la vittoria della Roma sul campo del Lecce ha sorpreso la decisione di Gian Piero Gasperini di non volersi presentare ai microfoni per via di tensioni con la società per via del mercato.
La vittoria dei giallorossi ha rilanciato la squadra nella lotta per il vertice della classifica, ma restano delle incomprensioni per quello che riguarda le scelte dal punto di vista del mercato.
Incontro in programma tra la dirigenza della Roma e Gian Piero Gasperini dopo quanto accaduto a Lecce con le parti che dovranno cercare di fare chiarezza sul post partita di Lecce.