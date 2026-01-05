Mendes accontenta Cancelo: niente Inter, torna al Barcellona

Decisivi gli eccellenti rapporti tra il potente agente e il presidente blaugrana Laporta. Ora i nerazzurri dovranno guardare altrove

Niente Inter per Joao Cancelo. Come raccontato da Calciomercato.it, il club nerazzurro aveva raggiunto un accordo di massima con l’Al-Hilal per il prestito del terzino portoghese fino a giugno.

Il tutto con annesso contributo al pagamento di una larga fetta dell’ingaggio restante da qui al termine della stagione, parliamo di circa 6/7 milioni netti.

Mancava solo l’ok finale dello stesso Cancelo. Mancava, perché in cima alle sue preferenze c’era il ritorno al Barcellona. L’Inter ha aspettato l’evolversi della situazione, pronta a cedere allo stesso Al-Hilal uno tra Acerbi e de Vrij. Simone Inzaghi avrebbe preferito il primo, suo fedelissimo all’Inter.

Ma proprio in queste ore il Barcellona è passato all’attacco, a conferma della grande influenza di Jorge Mendes all’Interno del club blaugrana. Eccellenti i rapporti tra lui e Laporta, del resto parliamo dell’agente della stella della squadra Lamine Yamal. Flick avrebbe voluto un difensore centrale per sostituire l’infortunato Christensen, invece – almeno per adesso – avrà un terzino…

In Spagna, infatti, danno per imminente il ritorno di Cancelo al Barcellona, con la ‘formula Inter’: prestito con contributo all’ingaggio.

Per la fascia destra, per rimpiazzare l’infortunato Dumfries il cui rientro è previsto a marzo inoltrato, Marotta e Ausilio saranno quindi costretti a guardare altrove.