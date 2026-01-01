Da Maignan a Lewandowski: la Top 11 dei giocatori in scadenza a giugno

Da Rudiger e Goretzka e Icardi: la nostra formazione dei potenziali affari a zero

Partiamo citando il Comma 2 dell’articolo 95bis delle NOIF: “A partire dal 1° gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari.

La società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve informare per iscritto la società di quest’ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso”.

Traduzione: da oggi, 1° gennaio 2026, i calciatori in scadenza di contratto a giugno possono accordarsi e firmare un pre-contratto con un altro club.

Dobbiamo dire la verità: rispetto a qualche stagione fa, il mercato dei cosiddetti affari a zero risulta essere piuttosto povero. Tanti i calciatori di fascia medio-bassa, pochi se non pochissimi quelli di fascia alta o altissima. Calciomercato.it ha stilato una propria TOP 11.

Cominciamo dal portiere, ossia con Mike Maignan. Il Milan è però convinto di riuscere a strappare il rinnovo. Dovrebbe riuscire nell’intento, a patto che venga confermata la proposta da 6/7 milioni (bonus inclusi) e che riesca a ricucire i rapporti col suo agente.

Occasione Rudiger

La nostra TOP 11 va in campo con un 3-4-3. Davanti a Maignan, un terzetto di grandissimo livello, in cui spicca una nostra vecchia conoscenza: Antonio Rudiger, che a meno di sorprese – considerati i guai fisici – non rinnoverà con il Real Madrid.

Con lui Upamecano del Bayern (rinnovo possibile, in alternativa Real o Psg) e Guehi del Crystal Palace. L’inglese piace a Juve e Inter, ma dovrebbe rimanere in Premier.

Passiamo al centrocampo: a tutta fascia Oscar Mingueza del Celta Vigo, un profilo che ci permettiamo di consigliare alla Juventus, e Souffian El Karouani, marocchino (ma è nato in Olanda) in forza all’Utrecht. In mezzo al campo, Ruben Neves in scadenza con l’Al-Hilal (Mendes ci prova con la Juve) e Goretzka che non dovrebbe prolungare col Bayern.

Il tedesco è stato già offerto a Inter e Juventus, mentre la Roma ci aveva fatto un pensierino sul finire della scorsa annata. In questi giorni è emersa anche la candidatura del Napoli. Esperienza, personalità e capacità di andare a rete: sulla carta sarebbe un grande acquisto considerato che non è troppo vecchio (31 anni a febbraio).

Super bomber a zero: da Lewandowski a Icardi

Concludiamo con l’attacco. Un tridente a diro poco pesante guidato da un fuoriclasse assoluto: Robert Lewandowski, 38 anni ad agosto ma ancora uno dei migliori centravanti al mondo. Se non prolunga col Barcellona, occhio al Milan.

I rossoneri sono sulle tracce anche dell’altro bomber inserito nella TOP 11: Dusan Vlahovic, che a meno di clamorose sorprese dirà addio alla Juve a fine stagione. Addio, ma al Galatasaray, lo dirà pure Mauro Icardi. All’ex capitano dell’Inter non dispiacerebbe tornare in Serie A.