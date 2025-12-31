Calciomercato Juve, Vlahovic parla già da ex: cosa sta succedendo

Le ultime sul futuro del serbo in scadenza a giugno coi bianconeri. La mossa del Milan
Nel mese di gennaio i giocatori in scadenza possono stringere accordi preliminari con altri club, mentre a febbraio scatta l’opzione per la firma definitiva. Dusan Vlahovic, quindi, tra pochi giorni sarà “autorizzato” a dialogare ufficialmente con altre società, a stringere una bozza di accordo, a patto che la società interessata informi il club di appartenenza.
Nel caso del serbo, risultano in questo periodo alcuni contatti con il Barcellona, mentre il Bayern non ha ancora affondato nonostante l’interesse dell’ex viola verso la Bundesliga.
Il Milan resta nel frattempo interessato e potrebbe presto presentare una offerta, anche se attualmente istante dalle richieste del giocatore: Vlahovic, infatti, oggi chiede uno stipendio da circa 8 milioni di euro, a cui si aggiungono richieste per commissioni pari a 10.