DIRETTA Tutte le notizie del 16 dicembre: Dumfries verso l’operazione, Vlahovic tra Milan e Barcellona

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it
Tutte le news di oggi, martedì 16 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione.
Segui con Noi le notizie di martedì 16 dicembre!
Colpo a zero Inter (in ritardo): Chivu decisivo
Dalla Spagna: Vlahovic-Milan ma occhio al Barcellona
Dalla Spagna insistono su Vlahovic vicino all’accordo col Milan per giugno. Ma per il bomber in scadenza con la Juve, e attualmente ai box dopo l’operazione all’adduttore, ha ripreso quota sempre in Spagna pure la pista Barcellona.
Dumfries verso l'operazione alla caviglia: l'Inter prende un nuovo terzino
Dumfries verso l’operazione alla caviglia sinistra. Oggi il consulto decisivo.
Se l’olandese dovesse, come sembra, operarsi, l’Inter prenderebbe un nuovo terzino destro – magari low cost – nel prossimo calciomercato di gennaio.