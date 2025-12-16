Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Tutte le notizie del 16 dicembre: Dumfries verso l’operazione, Vlahovic tra Milan e Barcellona

Foto dell'autore

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it

Tutte le news di oggi, martedì 16 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione.

Dumfries in una partita dell'Inter
Tutte le notizie del 16 dicembre: Dumfries verso l’operazione (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Segui con Noi le notizie di martedì 16 dicembre!

Colpo a zero Inter (in ritardo): Chivu decisivo

Grande acquisto a zero dell’Inter: Chivu decisivo!

Dalla Spagna: Vlahovic-Milan ma occhio al Barcellona

Dalla Spagna insistono su Vlahovic vicino all’accordo col Milan per giugno. Ma per il bomber in scadenza con la Juve, e attualmente ai box dopo l’operazione all’adduttore, ha ripreso quota sempre in Spagna pure la pista Barcellona.

Dumfries verso l'operazione alla caviglia: l'Inter prende un nuovo terzino

Dumfries verso l’operazione alla caviglia sinistra. Oggi il consulto decisivo.

Se l’olandese dovesse, come sembra, operarsi, l’Inter prenderebbe un nuovo terzino destro – magari low cost – nel prossimo calciomercato di gennaio.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie