Inter, finalmente è un grande acquisto (a zero): Chivu decisivo

Da errore di mercato a pedina preziosa: il lavoro del tecnico ha fatto la differenza

Meglio tardi che mai. Il grande acquisto dell’Inter è diventato tale in questa stagione, quando ormai nessuno ci credeva più: nessuno tranne Chivu, il quale ha saputo rilanciarlo sul piano mentale dopo una stagione a dir poco complicata a causa di guai fisici.

Piotr Zielinski è il titolare aggiunto dell’Inter tornata da sola in vetta alla classifica di Serie A otto mesi dopo l’ultima volta. In estate era tra i partenti, poi appena iniziata la stagione si è capito subito che sarebbe stata totalmente diversa rispetto alla prima. Grazie e con Chivu, con un anno di ritardo, il polacco è diventato una pedina preziosa per i nerazzurri.

Un colpo, un grande colpo a zero un anno e mezzo dopo il suo approdo ad Appiano. Per Zielinski 19 presenze, 2 gol (uno in campionato e l’altro in Champions) più altrettanti assist: un totale fin qui di 868 minuti, in pratica già la metà di quelli collezionati nella scorsa annata.

Da flop a grande acquisto: Chivu ha rilanciato Zielinski

Nell’Inter di Chivu, l’ex Napoli si sdoppia: mezz’ala e regista, quest’ultimo ruolo (che non ama) interpretato di nuovo domenica contro il Genoa a causa dell’assenza per infortunio di Calhanoglu.

Il tecnico romeno ha toccato le corde giuste e si fida ciecamente di lui, una fiducia finora ben ripagata dal classe ’94 che, va detto, il club avrebbe ben volentieri ceduto nel mercato estivo per liberarsi di un ingaggio di circa 9 milioni lordi.

Per mancanza di offerte valide, alla fine Zielinski è rimasto e l’affare chiuso da Ausilio quasi due anni fa – a inizio 2024, infatti, il Ds trovò l’accordo con l’entourage e con annesse visite mediche a Milano del 31enne – ha finalmente acquistato un senso. “Sono contento – ha detto Zielinski dopo il match col Genoa – perché ora gioco con continuità e senza problemi fisici“.