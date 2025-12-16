Juventus, Vlahovic cerca casa: la posizione del Barcellona è chiara | CM.IT

L’attaccante serbo è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso ed è attualmente ai box per infortunio

La Juventus si prepara al prossimo impegno di campionato contro la Roma di Gian Piero Gasperini, reduce dalla vittoria interna contro il Como, una sfida importante in ottica Champions League.

Il quarto posto è, infatti, l’obiettivo primario della squadra allenata da Luciano Spalletti, reduce dall’importantissima vittoria ottenuta sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano, decisiva la rete di Juan Cabal.

E sono proprio i giallorossi ad occupare quella posizione, con quattro punti di vantaggio. Una situazione che mette i bianconeri nella condizione di dover fare risultato a tutti i costi.

Nel frattempo, però, ci sono anche le questioni che riguardano il mercato a tenere banco, una su tutte quella relativa a Dusan Vlahovic, attualmente fermo per un problema fisico che lo terrà lontano dai campi fino al marzo prossimo.

Vlahovic-Barcellona, la posizione dei catalani

Nelle scorse settimane abbiamo parlato del Bayern Monaco, mentre la pista Barcellona è nota da tempo. Ed è proprio su quest’ultima che si concentrano le nostre attenzioni.

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nei discorsi con alcuni intermediari è tornato nuovamente di moda il nome del bomber serbo.

La posizione del Barcellona, però, in questo momento è chiara: allo stato attuale, questa possibilità è stata messa in stand by e non approfondita concretamente.

Vedremo se nelle prossime settimane le cose cambieranno e vi terremo aggiornati.