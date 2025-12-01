Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, allarme Vlahovic: rischia almeno due mesi di stop

Foto dell'autore

Il numero 9 può rimanere fuori dai campi a lungo: la situazione stando ai rumours che filtrano dalla Continassa

Lunedì di passione per la Juventus e per i suoi tifosi. Vlahovic si è recato alla Continassa per gli esami medici, per valutare l’esatta entità dell’infortunio patito sabato contro il Cagliari. Le sensazioni che filtrano sono piuttosto negative, lo stop potrebbe anche essere più lungo del previsto. Si parla di almeno due mesi di stop e di una possibile operazione chirurgica.

Dusan Vlahovic al J Medical
Juventus, allarme Vlahovic: rischia almeno due mesi di stop – Calciomercato.it

Il serbo, che aveva lamentato un problema a una coscia nel tentativo di calciare verso la porta intorno alla mezz’ora del primo tempo del match contro i sardi, era apparso subito molto dolorante e in lacrime, preoccupato dalla gravità della cosa. Secondo le indiscrezioni che arrivano dal J Medical, più che una lesione muscolare il problema potrebbe riguardare il tendine della coscia.

Questo, se confermato, allungherebbe notevolmente i tempi di recupero. Si tratterebbe di un infortunio molto simile a quello accusato da Dybala nello scorso mese di aprile. Il comunicato ufficiale da parte della Juventus è atteso nel corso del pomeriggio.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie