DIRETTA | Tutte le notizie di venerdì 21 novembre LIVE

Le ultime notizie dal mondo del calcio live di Calciomercato.it: dal ritorno in campo della Serie A alle ultimissime di mercato
La Serie A torna in campo domani, dopo la sosta per le Nazionali: grande attesa per il Derby della Madonnina tra Inter e Milan. Nel frattempo si moltiplicano le indiscrezioni di mercato in vista di gennaio: tutte le mosse delle big di Serie A.
LIVE
Roma, Dybala pronto a tornare
L’attaccante argentino, fermo per il guaio muscolare rimediato dopo aver calciato il rigore contro il Milan, sembra ormai pronto a tornare in campo. Probabile che il rientro di Dybala avvenga settimana prossima, nel big match col Napoli.
Juve, occhi su Bernabé e Giovane
Come riferito da ‘Tuttosport’ oggi in prima pagina, la Juventus avrebbe mandato scout ad assistere al match tra Verona e Parma, di scena domenica alle 12:30. Nel mirino Bernabé, centrocampista degli emiliani, ma anche il 21enne dell’Hellas, il brasiliano Giovane.