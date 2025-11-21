Vlahovic e Comolli ai ferri corti: l’annuncio definitivo sul futuro dell’attaccante

Rivelazione sul futuro di Dusan Vlahovic e sul suo rapporto con l’ad Comolli. Arrivano importanti novità sul rinnovo

Tiene sempre banco in casa Juventus anche la situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic. Come noto, il centravanti serbo è ancora in scadenza di contratto a giugno ed il rinnovo continua a non arrivare.

Come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto a ‘Juventibus’, inoltre, il rapporto tra Dusan Vlahovic e Damien Comolli non è dei migliori. Sia il giocatore serbo che il suo entourage cercano uno stipendio più alto di quello che la Juventus o qualsiasi altro club italiano possono offrirgli.

L’estate scorsa il Milan era effettivamente interessato, ha confermato Moretto, ma la Juve sapeva che non se ne sarebbe andato in quel momento e che molto probabilmente lo avrebbe perso a parametro zero nell’estate del 2026.

Calciomercato Juve, Vlahovic verso l’addio: gli aggiornamenti

Come anticipato da Calciomercato.it, la situazione di Vlahovic è seguita da vicino anche dal Bayern Monaco. Anche il Milan di Allegri, in caso di svincolo a giugno, rimane alla finestra.

L’attaccante classe 2000 continua a flirtare con il club bavarese. Il centravanti ha infatti pianificato la sua partenza a zero e, tra le sue opzioni preferite, resta proprio il club tedesco: piace anche in Premier League, ma a parità di offerte sceglierebbe la squadra tedesca. Con le big di Serie A sempre alla finestra. La Juventus, invece, continua ad allontanarsi.