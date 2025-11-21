Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Spalletti blinda Yildiz: “Comportamenti da leader, per me è il massimo”

Foto dell'autore

Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato anche di Kenan Yildiz: le dichiarazioni alla vigilia della Fiorentina

Vigilia di campionato per la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri tornano in campo al Franchi, contro la Fiorentina di Vanoli in un match dal peso specifico già importante.

Spalletti e Comolli
Luciano Spalletti ‘blinda’ Kenan Yildiz: parole al miele per il numero 10 della Juventus (Foto Ansa) – calciomercato.it

Dal campo al mercato, il nuovo tecnico della Juve ha parlato anche del tema Yildiz: “Non spetta a me parlare del tema del rinnovo: guardo e ascolto, ma se ne occupa la società. Yildiz per me è lo spacca-moduli, lo spacca-schemi, è quello della fucilata nella notte… Lui sa comportarsi da giocatore di squadra e ha i comportamenti da leader, per me è il massimo”.

Parole al miele di Spalletti nei confronti del suo numero 10: come vi stiamo raccontando, la volontà della Juventus è quella di blindare ulteriormente il gioiello turco. Manca però l’accordo economico e con ogni probabilità le parti in causa torneranno a sedersi al tavolo a partire dai prossimi mesi, senza fretta.

Fiorentina-Juve, Spalletti: “Dobbiamo trovare stabilità”

Sul momento della sua Juve l’allenatore ha poi aggiunto: “Si fa riferimento ai numeri, che vanno utilizzati ma il vero lavoro è trovare una stabilità dove appoggiare la forza della squadra. Va creato qualcosa che i calciatori riconoscano e che sia una base”.

Yildiz esulta dopo un gol con la Juve
Yildiz e la Juventus, le ultime sul rinnovo (Ansa Foto) – Calciomercato.it

“Ai ragazzi ho detto che sono in linea con quanto pensavo precedentemente di loro – ha concluso Spalletti in conferenza – quindi sono contento di aver trovato quanto speravo. Abbiamo tante cose e sono importanti. Abbiamo delle qualità e ci dobbiamo basare su quelle qualità. capendo i momenti quando usarle. Questa è la cosa un po’ difficile all’interno delle squadre e si lavora soprattutto su questo”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie