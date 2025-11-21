Spalletti blinda Yildiz: “Comportamenti da leader, per me è il massimo”

Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato anche di Kenan Yildiz: le dichiarazioni alla vigilia della Fiorentina

Vigilia di campionato per la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri tornano in campo al Franchi, contro la Fiorentina di Vanoli in un match dal peso specifico già importante.

Dal campo al mercato, il nuovo tecnico della Juve ha parlato anche del tema Yildiz: “Non spetta a me parlare del tema del rinnovo: guardo e ascolto, ma se ne occupa la società. Yildiz per me è lo spacca-moduli, lo spacca-schemi, è quello della fucilata nella notte… Lui sa comportarsi da giocatore di squadra e ha i comportamenti da leader, per me è il massimo”.

Parole al miele di Spalletti nei confronti del suo numero 10: come vi stiamo raccontando, la volontà della Juventus è quella di blindare ulteriormente il gioiello turco. Manca però l’accordo economico e con ogni probabilità le parti in causa torneranno a sedersi al tavolo a partire dai prossimi mesi, senza fretta.

Fiorentina-Juve, Spalletti: “Dobbiamo trovare stabilità”

Sul momento della sua Juve l’allenatore ha poi aggiunto: “Si fa riferimento ai numeri, che vanno utilizzati ma il vero lavoro è trovare una stabilità dove appoggiare la forza della squadra. Va creato qualcosa che i calciatori riconoscano e che sia una base”.

“Ai ragazzi ho detto che sono in linea con quanto pensavo precedentemente di loro – ha concluso Spalletti in conferenza – quindi sono contento di aver trovato quanto speravo. Abbiamo tante cose e sono importanti. Abbiamo delle qualità e ci dobbiamo basare su quelle qualità. capendo i momenti quando usarle. Questa è la cosa un po’ difficile all’interno delle squadre e si lavora soprattutto su questo”.