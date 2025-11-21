Inter avvisata: “Non è super favorita, Derby equilibrato. Tra Calhanoglu e Modric…” | ESCLUSIVO

Cresce l’attesa per il Derby Inter-Milan. L’intervento in esclusiva a ‘Ti Amo Calciomercato’ | VIDEO CM.IT

Sta per terminare la lunga attesa per il Derby della Madonnina. Alla ripresa dopo la terza sosta per le Nazionali, tutti i riflettori saranno puntati su San Siro e sullo scontro diretto fra Inter e Milan. A ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, è intervenuto il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ Antonello Gioia: “Secondo me l’Inter è più forte e su questo ci sono pochi dubbi, ma per me non è super favorita. Mi aspetto una sfida equilibrata in questo momento della stagione. Il Milan ha dimostrato di stare bene e di essere una squadra che soprattutto nei big match sa come approcciare alla partita e come affrontarla”.

In mezzo al campo ci sarà la sfida a distanza fra Hakan Calhanoglu, attuale capocannoniere della Serie A, ed il nuovo leader del Milan Luka Modric: “Chi sceglierei? Oggi sceglierei Calhanoglu e non Modric, perché secondo me Calhanoglu a livello di condizione fisica adesso sta meglio di Modric. Però per me Modric pesa di più nel Milan rispetto a Calhanoglu nell’Inter“.

“Forse l’Inter per una o due partite senza Calhanoglu può reggere, perché ha un’identità forte di squadra – ha spiegato Gioia – Il Milan se la sta costruendo proprio attorno a Modric che di fatto non è mai mancato e non è un caso”. La palla passa ora al campo: è tutto pronto per il Derby.