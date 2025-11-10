Atalanta
DIRETTA | Tutte le notizie di lunedì 10 novembre: Conte-Napoli, si attende il confronto LIVE

Tutte le notizie di lunedì 10 novembre relative al mondo del calcio: dagli aggiornamenti di calciomercato, alle novità dai campi e tanto altro

Conclusa l’11esima giornata di Serie A, si registra l’avvicendamento in vetta, in campionato, con Inter e Roma ad occupare il primato, scavalcando il Napoli. Adesso spazio agli impegni della Nazionale, ma ci sono diverse situazioni delicate da monitorare.

DIRETTA | Tutte le notizie di lunedì 10 novembre LIVE – Calciomercato.it

A Bergamo, a rischio la posizione di Juric, con Palladino in pole per subentrare. Ma anche al Napoli, scatta l’allarme per le dichiarazioni di Conte, che aprono ufficialmente il fronte della crisi.

Atalanta, contatti in corso con Palladino

All’Atalanta, Ivan Juric fortemente a rischio: ci sono contatti con Raffaele Palladino, come raccontato ieri anche dalla nostra redazione, per l’avvicendamento in panchina, si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Napoli, Conte a confronto con la società: ecco quando

Dopo l’accaduto di ieri a Bologna, c’è attesa per il confronto tra Conte e De Laurentiis per fare il punto sulla situazione in casa Napoli. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, il summit potrebbe avere luogo tra domani e dopodomani.

