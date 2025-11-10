“C’è un piano per Conte alla Juve”: contatti continui con Chiellini

L’allenatore campione d’Italia di nuovo a Torino, dietro le quinte qualcosa si muove: i dettagli

Le difficoltà del Napoli, in questo momento, sono sotto gli occhi di tutti, evidenziate da quanto sta accadendo sul campo e anche dalle dichiarazioni al veleno di Conte, che ha ammesso problematiche che vanno oltre il gioco. Situazione molto delicata in seno agli azzurri e riscontri importanti che si attendono nei prossimi giorni. Dietro, però, ci sarebbe l’intenzione dello stesso Conte di tornare alla Juventus.

Commentando le vicende dei campioni d’Italia, il giornalista Paolo Bargiggia ha rilasciato delle indiscrezioni esplosive. Sui social, ha esposto la sua teoria secondo cui Conte starebbe mettendo già le basi per l’addio al Napoli a fine stagione. Ci sarebbero già da un po’ contatti con Chiellini per il ritorno a Torino, fidando dunque nella crescente influenza dell’ex difensore a livello dirigenziale tra i bianconeri.

Siamo al momento ancora nel campo delle ipotesi, ma di certo la situazione va monitorata costantemente. Ambiente tutt’altro che sereno tra i partenopei, da capire quali saranno le risultanze effettive del confronto tra Conte e De Laurentiis, per cercare di risolvere un momento critico in tanti aspetti. Nel frattempo, alla Juventus, c’è Spalletti in panchina, al momento con un contratto soltanto fino a fine stagione.