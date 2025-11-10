Atalanta
Napoli, vertice Conte-società: nello spogliatoio grande tensione e incertezza | CM.IT

I calciatori non sanno se il tecnico resterà alla guida della squadra

Nelle prossime ore è previsto un vertice tra Antonio Conte e il Napoli all’indomani della brutta sconfitta di Bologna e di dichiarazioni pesanti da parte del leccese. Come raccolto da Calciomercato.it, all’interno dello spogliatoio azzurro c’è grande tensione.

Napoli, vertice Conte-società: nello spogliatoio tensione e incertezza

Grande tensione, ma anche assoluta incertezza. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i calciatori azzurri non sanno cosa potrà accadere in questo vertice, soprattutto se Antonio Conte resterà o meno alla guida della squadra.

Lo spogliatoio dei Campioni d’Italia è a dir poco rovente, c’è una scollatura chiara ed evidente tra un gruppo di calciatori, specie i nuovi arrivati, e l’allenatore salentino che allo stadio Dall’Ara – dopo il quinto ko stagionale tra campionato e Champions – è nuovamente esploso in conferenza stampa, lanciando grandissimi segnali di insofferenza, in primis nei confronti della squadra stessa.

