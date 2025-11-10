Juric esonerato: l’Atalanta ha scelto Raffaele Palladino

L’Atalanta ha deciso di cambiare: via Juric, la panchina della Dea sarà affidata a Raffaele Palladino

Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. Il club bergamasco, dopo il clamoroso crollo casalingo contro il Sassuolo, ha deciso di esonerare il tecnico croato.

La pesante vittoria di Marsiglia è stata cancellata dal 3-0 rimediato ieri. La squadra di Juric è tredicesima in Serie A con solo 13 punti raccolti nelle prime 13 giornate, con solo 2 vittorie ottenute in campionato a fronte di 7 pareggi e delle ultime 2 sconfitte consecutive contro Udinese e Sassuolo. La società nerazzurra ha così optato per il cambio immediato.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’Atalanta ha scelto Palladino: si va verso l’arrivo in panchina dell’ex Fiorentina, accostato recentemente anche alla Juventus prima dell’arrivo di Luciano Spalletti. Prossime ore decisive: Palladino riparte subito alla guida della Dea.