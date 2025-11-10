Dimissioni Conte, ora è UFFICIALE a Napoli: l’annuncio di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis respinge le voci sulle dimissioni di Antonio Conte: il Napoli continua con il mister campione d’Italia.

Dopo la sconfitta a Bologna, sono emerse complicazioni nello spogliatoio del Napoli. E Antonio Conte in conferenza ha ribadito che avrebbe parlato con il club. Nelle ultime ore si è vociferato di presunte dimissioni presentate alla società, ma De Laurentiis ha prontamente smentito.

Il patrono azzurro specifica su X che “Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 C, che piacciono molto ai napoletani e non solo”.

De Laurentiis spiega che le voci sulle dimissioni di Conte sono completamente infondate: “Leggo sul web la favola delle dimissioni. Io amo i social perché sono un modo veloce per far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti e condivisibili”.

Nei post condivisi su x, Aurelio De Laurentiis sottolinea di essere orgoglioso di avere al suo fianco Antonio Conte “capace di sacrificare ogni secondo della sua vita, per la sua professione con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che un club possa dare ai calciatori e ai tifosi esigenti come quelli del Napoli”.