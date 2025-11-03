Atalanta
DIRETTA | Tutte le notizie di lunedì 3 novembre: Fiorentina e Genoa, casting aperto per la panchina

Ecco tutte le notizie di oggi 3 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

Dopo i successi di Inter e Milan che hanno accorciato la classifica in vetta, giornata di oggi dedicata alla chiusura del programma della 10a giornata di Serie A. Rimangono altri due match da disputare, Sassuolo-Genoa alle 18.30 e Lazio-Cagliari alle 20.45.

Nel mentre, è già vigilia di Champions per Napoli e Juventus, impegnate domani contro Eintracht e Sporting. Sul fronte panchine, mentre il Genoa è alla ricerca di un sostituto per Vieira, si attendono notizie da Firenze, con Pioli ormai vicino all’addio.

Fiorentina e Genoa, gli intrecci per il dopo Pioli e Vieira

Il Genoa cerca l’erede di Vieira, la Fiorentina quello di Pioli: esonero del tecnico viola non ancora ufficiale ma l’intenzione è ormai quella di cambiare. In ballo Vanoli e De Rossi per entrambe, anche l’ipotesi del ritorno di Palladino per i toscani.

