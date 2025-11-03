Atalanta
Lazio-Cagliari, altra tegola per Sarri: si fa male anche lui e l’emergenza cresce

Pessime notizie per il tecnico biancoceleste, che perde un altro dei suoi titolarissimi a sei giorni dalla sfida con l’Inter

Piove sul bagnato per la Lazio e per Maurizio Sarri. Oltre al primo tempo tutt’altro che brillante e i problemi già importanti di formazione, si ferma anche Alessio Romagnoli. Il difensore biancoceleste, dopo un contrasto con Borrelli verso la fine del primo tempo, ha cominciato a toccarsi dietro la coscia destra per una noia muscolare.

Al duplice fischio dell’arbitro il numero 13 laziale si è confrontato con lo staff medico evidenziando il problema verosimilmente all’altezza dei flessori. All’intervallo Romagnoli ha lasciato il campo, con Provstgaard al suo posto a fare coppia con Gila come nelle prime due gare di campionato, quando il centrale di Anzio era squalificato. Una brutta botta, l’ennesima per Sarri, che già deve fare a meno di parecchi giocatori fondamentali. Ai box infatti ci sono Tavares, Cancellieri, Castellanos, Rovella, oltre a Gigot e Dele-Bashiru fuori lista. Hysaj è tornato in questi giorni a disposizione, come Pellegrini non è al top. E così anche Dia, Marusic e Zaccagni convivono da tempo con i rispettivi fastidi. E tra meno di una settimana c’è l’Inter a San Siro.

